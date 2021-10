Casa é destruída pelo fogo na Vila Santa Luzia

- Publicidade-

Eram por volta das 18:30h desta última terça, 12, quando uma guarnição do Corpo de Bombeiros foi acionada via COPOM para atender uma ocorrência de fogo em residência na Vila Santa Luzia. Ao chegar no local em decorrência do percurso e o bem ser totalmente de madeira medindo em torno de 6/8, a casa foi inteiramente consumida pelo fogo, restando a guarnição fazer rescaldo do local.

Foram gastos em torno de mil litros de água no combate às chamas. Além da proprietária, moravam na residência três crianças, uma de 15 anos, outra de cinco e uma de um ano de idade.

Ninguém soube dizer como iniciou o incêndio e no local não havia nenhum morador no momento do acontecido.

Segundo informações de populares, a dona da casa junto com seus filhos estaria em uma comemoração do dia das crianças na mesma vila, quando viu a residência já em chamas.

Nas redes sociais, alguns vizinhos relataram “desempregada a mãe Maria Leidiane, perdeu seu único bem que estava em sua pose. Vive de bolsa família e não tem condições de fazer outra casa”.