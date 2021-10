Casa do Artesão será reinaugurada nesta sexta-feira (15) no centro de Cruzeiro do Sul

O artesanato do vale do Juruá comercializado na Casa do Artesão Luís de Melo é uma marca de referência nacional e até internacional. A diretora financeira Erlândia Claudino, destacou as amostras feitas em diversos estados e a próxima a ser realizada. “A gente já participou da feira em Belo Horizonte , Minas e de uma Feira Internacional. Já fomos para Recife e agora estamos indo para uma feira em Brasília. A casa passou por um momento ruim em que foi pensado em até fechar as portas pela falta de artesãos. Os artesão chegavam e não conseguiam vender seus produtos e ficaram desacreditando do trabalho. Hoje vencemos esse momento e a cada dia chega mais artesãos”.

A reinauguração da Casa do Artesão acontece nessa sexta-feira,15 de outubro.

O espaço cultural é administrado pela Associação dos Artesãos do Vale do Juruá, que tem 42 associados, incluindo de alguns municípios do estado do Acre, entre eles, Mâncio Lima, Rodrigues Alves, Acrelândia entre outros.