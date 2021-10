Casa de madeira é consumida pelo fogo após moradora deixar fogão a lenha aceso no interior do AC

Jânio Silva, de 19 anos, que morava na casa com a mãe, disse que soube do que aconteceu já no final da tarde, quando chegou do trabalho. Ele falou que ela ainda não sabe do que aconteceu porque está indo para a zona rural e só quando chegar lá é que vai receber a notícia.

“Ainda não consegui falar com ela. Só soube agora porque meus amigos me avisaram. Ela cozinhava feijão, essas coisas no fogão a lenha [para economizar o gás] fazia um tempo já. Vou agora para a cada de um amigo até ela voltar e a gente ver o que vai fazer”, lamentou.