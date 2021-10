Casa de acolhimento de idosos é flagrada por maus-tratos e golpe financeiro

- Publicidade-

Justamente hoje em que é comemorado o Dia do Idoso (1º/10), a Polícia Civil flagrou em Taiobeiras, no Norte de Minas, crimes cometidos por uma casa de acolhimento de idosos, o Lar Temporário. São dois crimes, os maus-tratos, e usar os nomes de internos para conseguir empréstimos junto a bancos, usando consignados de aposentadorias.

Foram cumpridos mandados de busca e apreensão. A investigação inicial era de maus-tratos, a partir da denúncia recebida. No entanto, ao vistoriarem documentos, foram encontrados indícios de que a proprietária da instituição teria tomado cartões de benefícios de idosos, assim que eles assinavam contrato e davam entrada na casa.

Os policiais civis encontraram diversos cartões bancários e anotações de senhas, bem como foram apreendidos documentos, que serão devidamente periciados e analisados, cujas conclusões serão anexadas no inquérito policial.

Segundo o delegado Bruno Marocco, as condutas investigadas são vedadas pelo Estatuto do Idoso. “Ainda obtivemos informações que, com o empréstimo em nome dos idosos, a proprietária comprava roupas, eletrodomésticos e acessórios para uso pessoal.”

Sobre os maus-tratos, a denúncia chegou à polícia por meio de um vídeo. Uma vizinha filmou, por meio de um buraco no muro do imóvel, onde aparece um idoso de 66 anos com os pés e mãos amarrados, sendo arrastado pelas costas por funcionários do local.

As investigações terão continuidade, com todos os internos sendo ouvidos e também serão checados os supostos empréstimos feitos pela proprietária da instituição.