Carros roubados no Brasil são vendidos em grupos de whatsapp na Bolívia

Um homem, que prefere não ser identificado, consegui entrar, como membro, em um grupos de vendas de carros na Bolívia.

Ele tinha tido informações de que os veículos comercializados no tal grupo, eram todos produtos de roubos e furtos no Brasil.

O homem, que também teve seu carro roubado e levado para o país vizinho, disse que já tentou falar com as autoridades brasileiras , mas estas disseram que nada podem fazer quanto aos veículos roubados aqui e vendidos na Bolívia.

” Já passei todas as informações que eu tinha pra polícia, mas eles disseram que não podem fazer nada por causa da diplomacia, e que um país não pode entrar em confronto com outro”, disse a vítima que teve o carro levado pra a Bolívia.

O homem enviou várias fotos de veículos que , segundo ele, foram todos roubados no lado brasileiro e levados para uma vila boliviana.

”Esses carros estão todos em Riberalta, na Bolívia” disse o homem que continuou dizendo ” e são todos anunciados neste grupo de whatsapp”.

O grupo é formado tanto por bolivianos como por brasileiros.

De acordo com informações de outra pessoa, também membro deste grupo de whatsapp de venda de carros em Riberalta, quando alguma vítima daqui, reconhece o seu carro, tem que pagar propina se quiser o carro de volta e não pode envolver a polícia.

” É como se vc tivesse que comprar seu carro novamente”, lamentou outro brasileiro que também teve seu carro roubado aqui na capital.

Sem apoio de autoridades brasileiras e extorquidos por autoridades bolivianas, caso tentem denunciar naquele país, os brasileiros se arriscam a virar membros de grupo de whatsapp bolivianos para tentar recuperar seus veículos.

” O que nos queríamos era que nossas autoridades trabalhassem em parceria com as autoridades bolivianas e nos ajudassem a recuperar nossos carros, já que não existe uma fiscalização descente nas fronteiras e nossos carros acabam sendo levados pra Bolívia com muita facilidade” desabafou uma das vítimas que, recentemente, teve o carro roubado e levado para a Bolívia sem nenhuma fiscalização.