Carro capota e atinge telhado de quiosque em Ceilândia neste domingo

- Publicidade-

Um carro capotou e atingiu uma parada de ônibus e dois quiosques na Via Leste de Ceilândia, na altura da QNN 7, sentido sul/norte, próximo a academia Blue Fit. O acidente ocorreu por volta das 8h deste domingo (10/10), além do condutor e do passageiro do veículo, nenhum pedestre se feriu. O Corpo de Bombeiros Militar do DF atendeu o chamado.

De acordo com informações dos Bombeiros, o motorista perdeu o controle da direção do veículo e saiu da pista colidindo contra a placa de propaganda em um ponto de ônibus e a lateral de um quiosque. Em seguida, capotou, colidindo com um poste de iluminação pública e o telhado de um segundo quiosque. O carro, um Hyundai HB20 de cor vermelha, ficou parado na vertical, encostado ao poste e sobre parte do telhado do comércio.

O condutor de 23 anos foi atendido no local e apresentava dor no tórax e escoriações pelo corpo. Ele foi transportado pelo Samu, mas estava consciente, orientado e estável. O passageiro também foi socorrido e encaminhado para o Hospital Regional de Ceilândia (HRC) com queixa de dor e escoriações pelo corpo, também consciente, orientado e estável.

Durante o atendimento uma a via ficou interditada no trecho onde ocorreu o acidente, tendo o fluxo de veículos desviado por entre as quadras. O local permaneceu aos cuidados do Departamento de Trânsito (Detran).