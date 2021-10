Carlos Alberto de Nóbrega é internado com arritmia cardíaca

- Publicidade-

Carlos Alberto de Nóbrega, de 85 anos, foi internado no Hospital Sírio-Libanês, em São Paulo, na terça-feira (19), por conta de uma arritmia cardíaca leve – falta de ritmo nos batimentos do coração. A informação foi confirmada ao Portal R7 pela assessoria de imprensa do SBT.

De acordo com a emissora, o apresentador de TV deve passar por um procedimento de cateterismo na noite desta quarta-feira (20). A expectativa é que ele volte ao trabalho na próxima segunda-feira (25), caso tudo ocorra dentro do esperado.

“Por precaução e a pedido da equipe médica, ele passará pelo procedimento de cateterismo. Carlos Alberto passa bem. Deve voltar a gravar na próxima segunda-feira”, disse a assessoria do SBT.

Internação por Covid-19

É a segunda vez que Carlos Alberto é internado neste ano. Em fevereiro, o apresentador deu entrada na unidade após ser diagnosticado com Covid-19. À época, ele foi hospitalizado dois dias após a mulher, Renata Domingues, ser diagnosticada com a doença.

O artista do SBT recebeu alta dias depois, em 2 de março, e comemorou com publicação nas redes sociais. “Nós vencemos. Vencemos porque vocês oraram muito por mim. Pelas centenas de mensagens de amigos, por ter uma equipe médica que cuidou de mim com muito amor”, postou o apresentador.

