CAOS: Fundhacre está sem materiais básicos e medicamentos para atendimento dos pacientes

- Publicidade-

Pacientes e funcionários da Fundação Hospital do Estado do Acre (Fundhacre) procuraram a equipe do Ecos da Notícia para denunciar a falta de materiais básicos e medicamentos na unidade.

De acordo com uma servidora, que prefere manter a identidade em sigilo, há dias a unidade está sem ringer lactato, soro fisiológico de 100ml, multivias, abocath 22 e 20 (que é usado para fazer acesso nos pacientes), fraldas descartáveis , esparadrapos antialérgicos, sonda para aspirar os pacientes traqueostomizado, cateter duplo lumen, frasco de aspiração entre outros.

Em um áudio enviado a nossa redação, um servidor afirma que pacientes com pressão alta e problema nos rins estão fazendo uso do soro fisiológico por falta do ringer lactato, porém ele explica que o soro é sódio e isso os prejudica.

“Esta um caos na Fundhacre, tudo isso são materiais extrema necessidades, paciente que tem pressão alta, por exemplo, não pode tomar soro fisiológico e estão tomando por falta do ringer lactato. A gente é obrigado a usar o soro fisiológico, porque não tem o ringer. Paciente do pós operatório que precisa ser bem hidratado para não aumentar a pressão também está sendo prejudicado. UTI, semi intensiva e centro cirúrgico usam muito ringer lactato e nas enfermarias não tem”, relata o denunciante.

Segue o áudio:

Em nota, a direção da Fundhacre nega que esteja faltando insumos. Veja a seguir:

Nota Pública

Mediante questionamentos do site Ecos da Notícia, sobre a falta de insumos, a Fundação Hospital Estadual do Acre (Fundhacre), esclarece que:

Não está faltando nenhum tipo de insumos na Fundação Hospital do Acre, todavia a unidade hospitalar destaca que mesmo com a diminuição de insumos a nível nacional, a Fundhacre conta com todos os insumos de assistência ao paciente.

Dessa forma, fica esclarecido que nenhum paciente se encontra desassistido, assim com o perfeito acolhimento e atendimento de toda a equipe do hospital.

João Paulo Silva

Presidente da Fundação Hospital Estadual do Acre