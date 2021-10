Cantor Frank Aguiar, o ‘Cãozinho dos teclados’, está no Acre, em aldeias indígenas

- Publicidade-

O cantor Frank Aguiar usou suas redes socias para postar fotos do seu final de semana em uma aldeia indígena no município de Cruzeiro do Sul.

O cantor Frank Aguiar, um dos mais conhecidos cantores de forró do país, também chamado no mundo musical de o “cãozinho dos teclados”, e que já enveredou pelo mundo da política tendo sido deputado federal por São Paulo e vice-prefeito de São Bernardo do Campo.

“Meu final de semana está sendo muito bom aqui no Acre. Como é bom estar em meio à natureza. É showwwwwww, papai”, disse cantor o Frank Aguiar.