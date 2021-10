Canoa com três pessoas vira em rio e apenas menino de 9 anos sobrevive

- Publicidade-

Uma canoa três pessoas virou em um rio em Imaruí, no sul de Santa Catarina, na tarde de segunda-feira (11) e apenas um menino de 9 anos sobreviveu ao acidente. As informações são do g1.

O menino estava com a mãe na embarcação e um outro tripulante, amigo dela. Ele foi o único que conseguiu chegar até a margem e pediu ajuda para tentarem salvar a mãe e o outro homem, que haviam submergido.

Os dois corpos foram encontrados entre a madrugada e a manhã desta terça-feira (12), por pescadores e mergulhadores do Corpo de Bombeiros Militar.

Ainda segundo o g1, o menino contou aos bombeiros que a canoa virou durante uma manobra e os três caíram na água. Os dois adultos não conseguiram nadar até a margem e afundaram. A criança conseguiu se segurar na canoa e acabou alcançando o solo.

De acordo com os bombeiros, o rio possui em torno de 50 metros de largura e 6 metros de profundidade, com correnteza fraca.