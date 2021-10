Campanha de arrecadação de brinquedos recebeu 1.700 itens que serão doados a crianças carentes de Cruzeiro do Sul

- Publicidade-

Na manhã dessa quinta-feira(14) ocorreu o encerramento da Campanha de Arrecadação de Brinquedos, organizada pela primeira dama do município de Cruzeiro do Sul, em parceria com a Secretaria de Assistência Social e desenvolvimento social do estado.

Ao todo foram mais de 1700 itens arrecadados que vão ser distribuídos entre as crianças do Educandário, Fundação Betel e Pastoral da Criança. “Mais uma campanha que deu certo, que a sociedade contribuiu e mostrou o seu lado solidário. Cada item de doação pessoal que chegava pode ter certeza que a nossa alegria era imensa”, afirmou a primeira dama Lurdinha.

Carlene Pinheiro estava representando a Secretaria de Assistência Social do Estado e agradeceu a parceria e as pessoas que voluntariamente fizeram as doações. ”Queremos agradecer essa parceria que faz com que o trabalho dê certo”.