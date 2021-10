Caminhoneiro furta viatura da PM durante abordagem, dirige na contramão e acaba preso em RR

- Publicidade-

Caso aconteceu na rua Brasil, no Centro de Pacaraima, município na fronteira com a Venezuela. O suspeito entrou “sorrateiramente” no carro da polícia, conforme a PM.

Fachada da 1ª Companhia Independente de Policia Militar em Pacaraima — Foto: Reprodução/Instagram/1cia.pmrr

Um caminhoneiro, de 33 anos, foi preso após furtar uma viatura da Polícia Militar (PM) durante uma abordagem em Pacaraima, município ao Norte de Roraima. O homem também apresentava sinais de embriaguez, informou a corporação.

De acordo com a PM, o caso ocorreu na última quinta-feira (28) quando os policias abordavam pessoas em um bar, na rua Brasil, no Centro do município.

Enquanto a equipe fazia a ação, segundo a PM, o homem aproveitou o momento e entrou “sorrateiramente” no carro. O caminhoneiro ignorou a ordem de parada e conduziu a viatura por cerca de 400 metros, em alta velocidade e na contramão da via.

Pouco depois, conforme a PM, o caminhoneiro foi abordado em frente a Operação Acolhida, na BR-174. Após abandonar o veículo, ele ainda tentou se esconder dentro de um banheiro químico.

Ao ser abordado, o caminhoneiro resistiu a ação e sofreu um corte na cabeça, informou a PM. Por conta disso, ele foi encaminhado para o Pronto Socorro. O caso foi registrado na Delegacia de Pacaraima.