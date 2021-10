Camila Pitanga é criticada sobre bissexualidade e rebate: “Amem”

- Publicidade-

Após compartilhar a primeira foto com o namorado, Patrick Pessoa, a atriz Camila Pitanga, de 44 anos, foi criticada nas redes sociais. Internautas disseram que Camila estaria “confusa” sobre a própria sexualidade. Em dezembro do ano passado, ela terminou o relacionamento com Beatriz Coelho, que durou por quase dois anos. Antes disso, ela foi casada por 10 anos com Cláudio Amaral Peixoto, com quem tem uma filha.

No Twitter, a artista rebateu os comentários: “Gente, a letra B da sigla não é de Beyonce não, tá?! Amém e sejam felizes. Eu tô!”, escreveu se referindo a sigla LGBTQIA+, que representa as pessoas que se identificam como bissexuais.

Apesar das críticas, Camila foi muito apoiada por seguidores e outros famosos, que tentaram explicar sobre a sigla e a importância do respeito sobre a sexualidade de cada um.