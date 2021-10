Câmara aprova projeto que altera cobrança de ICMS dos combustíveis

- Publicidade-

A Câmara dos Deputados aprovou, na noite desta quarta-feira (13), o texto-base do Projeto de Lei Complementar 11/20, que altera a forma como o Imposto sobre Circulação de Mercadorias e Serviços (ICMS) incide sobre o preço da gasolina, do óleo diesel e do etanol hidratado. O projeto recebeu 392 votos favoráveis, 71 contrários e duas abstenções. A matéria segue agora para o Senado.

A alta dos combustíveis tem sido uma das principais alavancas da inflação. A Petrobras anunciou na sexta-feira (8) um reajuste de 7,19% no preço médio de venda da gasolina, de R$ 2,78 para R$ 2,98 por litro, o que representa uma alta de R$ 0,20 por litro nos postos. Os valores estavam estáveis havia 58 dias.