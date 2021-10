Câmara aprova projeto da prefeitura que concede R$ 800 de abono para servidores da saúde

- Publicidade-

Os servidores da Secretaria Municipal de Saúde de Cruzeiro do Sul terão direito a um abono de R$ 800 concedido pela Prefeitura. O projeto de autoria do município que foi enviado para a Câmara Municipal foi aprovado por unanimidade na sessão desta quinta-feira (21).

O valor será pago para os servidores que trabalharam na linha de frente durante a pandemia da Covid 19. O abono será concedido em parcela única.

Um grupo de funcionários da Secretaria de Saúde presenciou a votação que teve o apoio de todos os parlamentares que compareceram a sessão. O vereador Gilmar da Saúde, que também faz parte do quadro da Secretaria, comemorou a aprovação do projeto que será enviado para que seja sancionado pelo prefeito Zequinha Lima.

“É um dia histórico para o Poder Legislativo onde podemos apreciar esse projeto do Poder Executivo que dá um abono temporário aos profissionais da saúde pelo enfrentamento à Covid-19. É mais que merecido aos trabalhadores e eu fico feliz enquanto vereador de está aprovando essa matéria. Foi um abono de R$ 800,00 discutido em mesa de negociação com o sindicato e assim foi definido em parcela única que será paga este mês. Acredito que o Poder Executivo deve pagar em folha suplementar”, informou Gilmar.

O vereador Leandro Cândido destacou que o pagamento do abono será uma forma de reconhecimento aos profissionais de saúde pelo serviço prestado no enfrentamento à pandemia.

“A Câmara Municipal de Cruzeiro do Sul quer, em especial, agradecer a todos os servidores da saúde que fazem esse trabalho à frente dessa pandemia. Se estamos hoje com o número de casos quase zerado aqui no município é porque eles se dedicaram dia e noite para cuidar das pessoas da nossa cidade. Pelo que eles fizerem, ainda é pouco, mas é um esforço do prefeito Zequinha e quero deixar meu agradecimento a ele que tem se mostrado comprometido com a população e com seus servidores da rede municipal”, disse Cândido.