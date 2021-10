Câmara aprova PPA 2022/2025 prevendo criação da Guarda Municipal na capital

- Publicidade-

Nesta quinta-feira, 21, os vereadores aprovaram na manhã desta quinta-feira, 21, na Câmara de Rio Branco (CMRB) o Plano Plurianual (PPA) que diz respeito ao quadriênio 2022 a 2025, que sinaliza as ações e metas propostas no Plano de Governo do prefeito Tião Bocalom.

Segundo o documento, o PPA é o documento que define as prioridades do Governo para o período de quatro anos, podendo ser revisado a cada ano. Nele consta o planejamento de como serão executadas as políticas públicas para alcançar os resultados esperados ao bem-estar da população nas diversas áreas.

O Plano de Governo terá uma nova estrutura diretamente associada à demanda da sociedade, por meio de seis eixos temáticos: Agropecuária, Econômico, Infraestrutura, Institucional, Social e Ambiental.

De acordo com PL, o eixo estratégico está organizado em 23 programas de caráter finalístico e de apoio. No plano, foi colocado como meta a construção de um 4º Conselho Tutelar em Rio Branco.