Britney Spears sobre família: ‘Me machucaram mais do que pensam’

Britney Spears usou seu perfil no Instagram, nesta segunda-feira (25), para voltar a criticar a própria família pelos 13 anos que passou sendo controlada por conta de sua tutela, que era administrada pelo pai dela, Jamie Spears.

A cantora começou a publicação falando sobre as relações que costumada dar valor anos atrás e que agora percebe não terem sido tão significantes assim.

“Encontrei minha mini máquina de escrever!!! Você não acha estranho quando você se esforça para organizar viagens ou marcar almoços com pessoas que você ama, só para saber que eles vão fugir de você ou partir depois de 10 minutos??? É humilhante e é como se todas as pessoas com quem me abri imediatamente dissessem que farão uma viagem por duas semanas depois… OK, entendi… elas só estão disponíveis para mim quando for conveniente para elas… bem, não estou mais disponível para nenhum deles agora!!!”, escreveu.

Em seguida, ela disse à família que foi muito machucada e que ainda está em busca de Justiça por tudo o que sofreu. “Eu não me importo de ficar sozinha… e na verdade estou cansada de ser tão compreensiva como Madre Teresa… se você for rude comigo, então para mim chega… paz!!! Esta mensagem é para minha família… por me machucar mais do que vocês imaginam!!! Eu sei que a tutela está prestes a acabar, mas eu ainda quero justiça!!! Eu tenho apenas 1,62m de altura e já interpretei a pessoa mais importante durante toda a minha vida… você sabe como isso é difícil???”, completou.

