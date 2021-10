Britney Spears anuncia que se afastará da carreira após fim da tutela do pai

- Publicidade-

Britney Spears, 39, fez um longo desabafo nas redes sociais na noite desta sexta-feira (15) no qual fala sobre a nova vida após o fim da tutela que o pai da cantora, Jamie Spears, exerceu sobre a vida dela por 13 anos e também de seus medos.

“Vou ser honesta e dizer que esperei tanto tempo para me livrar da situação em que estou … e agora que estou aqui estou com medo de fazer qualquer coisa porque tenho medo de cometer um erro”, disse Britney. “Por tantos anos, sempre me disseram que se eu tivesse sucesso nas coisas, isso poderia acabar … e nunca aconteceu”.

Segundo a Folha de São Paulo, a cantora falou sobre o momento feliz que está vivendo atualmente e ressaltou que diversas coisas a assustam, como por exemplo, a perseguição dos paparazzi. “Não gosto que tentem me assustar e pular, como fazem … é como se eles quisessem que eu fizesse uma loucura”, pontuou ela.

“Então, como eu disse, estou com medo de fazer algo errado … então não vou postar tanto em um mundo onde é nossa liberdade ser livre, é uma pena”, lamentou a artista, que reclamou do tratamento que recebeu nos últimos 13 anos, se dizendo “enojada com o sistema” e afirmando que “gostaria de morar em outro país”.

Na postagem que conta com uma foto de uma árvore de Natal, Britney contou ainda que está comemorando a data mais cedo. Ela finaliza dizendo que ficará afastada da carreira por um tempo. “Senhor, tenha piedade das almas da minha família se eu der uma entrevista”, disse. “Deus abençoe a todos”, concluiu a cantora.

Britney não é mais controlada pelo pai, Jamie, que exercia a função de tutor da cantora desde 2008. A decisão, que teve efeito imediato, foi tomada pela juíza Brenda Penny dia 29 de setembro durante uma audiência na Justiça americana.

Jamie havia anunciado que desistiria de ser tutor da filha, mas isso só seria concretizado na audiência sobre o caso marcada para janeiro de 2022. Os advogados de Britney haviam pedido para acelerar esse processo —no que foram atendidos.

Até a próxima audiência, a fortuna da cantora segue sob a tutela de um contador, John Zabel, indicado pela Corte. Ele vai dar a palavra final com relação às decisões financeiras relacionadas ao patrimônio de Britney (avaliado em US$ 60 milhões, cerca de R$ 325 milhões).