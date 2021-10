Briga entre frequentadores de bar no Morro da Glória e seguranças viraliza nas redes sociais

- Publicidade-

Uma briga, que começou dentro de um bar na noite deste sábado, 16, acabou terminando na rua e com os seguranças do local encurralados por vários homens, no bairro Morro da Glória, em Cruzeiro do Sul (AC).

Nos vídeos, que circulam nas redes sociais, é possível ver dois grupos brigando e um segurança atingindo um homem.

Em outro vídeo, já na rua, os seguranças aparecem juntos, encurralados com cassetetes nas mãos tentando se livrar do ataque de vários homens, que os chamam para brigar de igual para igual.

Uma mulher tenta impedir que o grupo avance nos seguranças, que estão vestidos de preto. “Para William, para, te acalma”, suplica a moça. Esta não é a primeira briga generalizada que acontece nesse Pub no Morro da Glória.

Dono do bar foi preso

O dono do bar, o Evolution Pub, empresário Daniel Melo, de 26 anos, dono também de uma loja de suplementos no shopping de Cruzeiro, foi preso na Operação Cortina de Fumaça, desencadeada no último dia 6 de outubro pela Polícia Civil. A acusação é crime organizado e lavagem de dinheiro. De acordo com a polícia, ele ostentava riqueza através de empresas que escondiam movimentação financeira de criminosos de uma organização criminosa que atua na região.