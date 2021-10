Brasileia: câmeras de monitoramento registram execução de jovem

- Publicidade-

A Polícia Civil de Brasileia começou a analisar nesta terça-feira, 5, imagens de câmeras de monitoramento que mostram a execução de um jovem no município. Kenedy Oliveira, de 19 anos, foi assassinado na noite de domingo, 3, no bairro José Moreira.

A vítima estava na frente de uma casa quando os bandidos chegaram em duas motocicletas. Os criminosos que estavam na garupa efetuaram diversos disparos. Atingido várias vezes, Kenedy Oliveira não resistiu aos ferimentos. Um senhor que estava na frente do imóvel foi ferido com um disparo na perna. De acordo com a polícia, até uma criança estava no local na hora da ação criminosa.



O caso pode estar relacionado a uma retaliação pela morte de outro jovem ocorrida no sábado, 2, no bairro Leonardo Barbosa.