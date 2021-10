Brasil pode deixar de exportar US$500 milhões para os EUA por desmatamento

- Publicidade-

O Congresso americano estuda criar uma lei que pretende barrar a importação pelos EUA de itens de países com altos indíces de desmatamento se o produtor rural e o importador americano não comprovarem que o produto – e toda a sua cadeia produtiva – mantiveram-se distantes de áreas ilegalmente desmatadas. Os produtos brasileiros que podem ser mais afetados são a carne e couros bovinos.

O texto do projeto, batizado de Forest Act 2021 ou Lei Florestal 2021, chega a citar o Brasil e a Indonésia como exemplos. “Em 2020, os EUA importaram carnes e couros bovinos processados avaliados em mais de US$ 500 milhões do Brasil. Ali, a pecuária é o maior impulsionador do desmatamento na Floresta Amazônica e outros biomas, e 95% de todo o desmatamento feriam a lei”, escrevem os autores do projeto.

Porém, os mesmos autores afirmam que a regra não tem como alvo países, e sim o combate ao aquecimento global e a devastação ambiental.