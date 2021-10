Brasil chega a 100 milhões de pessoas totalmente vacinadas

- Publicidade-

O Brasil superou nesta quarta-feira (13) a marca de 100 milhões de pessoas que completaram o esquema de vacinação contra a Covid-19, o que equivale a 62,5% da população.

O número foi divulgado pelo ministro da Saúde, Marcelo Queiroga, em seu perfil no Twitter, onde publicou um vídeo do Zé Gotinha, mascote da vacinação no país.

Com base nas informações das secretarias estaduais de Saúde de toda a nação, 100.357.628 brasileiros tomaram as duas doses dos imunizantes CoronaVac, AstraZeneca e Pfizer ou a dose única da vacina da Janssen.

De acordo com o governo, o índice de pessoas que tomaram a primeira dose e estão parcialmente imunizadas está em 93,7%.

No total, foram aplicadas 249,7 milhões de doses na população, sendo que 149,7 milhões receberam a primeira dose.

No quadro internacional, o Brasil ocupa a 62ª posição no ranking de países na vacinação contra a covid-19 em relação à população de cada nação, segundo a Universidade Johns Hopkins.

O Ministério da Saúde prevê a chegada ao Programa Nacional de Imunizações (PNI) de mais 51,5 milhões de doses de vacinas, sendo 15,3 milhões da AstraZeneca e 36,1 milhões do imunizante da Pfizer, até o final de outubro. (ANSA)