BOPE e Clube dos Oficiais Militares do Estado do Acre realizam Corrida “Bope Mirim”

O Batalhão de Operações Especiais (BOPE) e o Clube de Oficiais Militares do Estado do Acre realizaram na manhã desta terça-feira, 12 de outubro, a Corrida “Bopeano Mirim”. O evento, alusivo ao dia das crianças, ocorreu nas dependências da unidade operacional e do clube.

Com atividades de corrida com obstáculos, como escalada, rastejo e exercícios recreativos, que envolveram a interação e aproximação entre pais e filhos, o evento contou com a presença do comandante-geral, coronel Paulo César Gomes, do deputado federal Alan Rick, do comandante do BOPE, coronel Inácio, do presidente do Clube de Oficiais, Cel RR Edener Franco, e outras autoridades.

O deputado federal Alan Rick, com seu filho Pedro no Braço, também trajado com uniforme da corrida, destacou a importância do evento. “É um momento muito especial, de alegria, em que os país devem estar junto com seus filhose a família tem estar unida”, disse o parlamentar.

O Comandante-geral da PMAC, coronel Paulo César Gomes, enfatizou o momento de união que um evento como esse proporciona a família. “Agradeço a todos os envolvidos na realização deste evento e também aos que aqui estão participando do evento, pois o dia das crianças é um data para ser comemorada e marcada como uma confraternização da família, não podemos perder este vínculo”, disse o coronel.

A técnica em enfermagem, Eliane Lacerda, estava na linha de chegada, com gritos de incentivos e aplausos. Ela estava esperando seu “pequeno atleta”, Harvey Lacerda, 09 anos. Para ela, o evento é de suma importância para as crianças. “É um momento que proporciona aos jovens uma interação com as atividades físicas e quem sabe no futuro com a profissão policial”, destacou a mãe.

