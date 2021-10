Bombeiros resgatam homem atingido por descarga elétrica enquanto realizava consertos em telhado

- Publicidade-

Militares do 1° BEPCIF foram acionados para realizarem o resgate de um senhor que estava no telhado de uma residência realizando consertos do telhado, na rua Thaumaturgo, Bairro Vitoria. De acordo com informações o homem teria chegado muito próximo da rede de alta tensão, acabou levando um choque elétrico.

A vítima foi atingida atingido com um choque na parte frontal de sua cabeça e com o impacto acabou caindo e ficando desorientado, não tendo condições de sair em segurança de cima do telhado.

Com isso, profissionais do SAMU, que chegaram primeiro na ocorrência, acionaram o CBMAC, e os bombeiros fizeram o transporte da vítima até o chão em segurança.

O senhor foi avaliado pela equipe do Samu e seu estado é considerado estável.

Com informações da assessoria CBMAC