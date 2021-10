Bombeiro que atirou em jovem que teria divulgado nude de filha se apresenta

Militar de 42 anos afirmou aos investigadores que teria ficado nervoso e que a vítima teria esboçado uma reação; ele responde em liberdade em Montes Claros.

O subtenente do Corpo de Bombeiros suspeito de ter atirado contra um jovem, de 21, em um bar , em Montes Claros, se apresentou à delegacia da Polícia Civil da cidade do Norte mineiro, na tarde desta quinta-feira (28/10). O militar de 42 anos estava na companhia de um advogado, foi ouvido e liberado na sequência para responder ao processo em liberdade.

O crime aconteceu na noite de quarta-feira (27/10), no Bairro São José, na área central da cidade. A vitima, que foi atingida no tórax, abdômen e em um dos braços, foi socorrida e levada para a Santa Casa de Montes Claros, onde permane internada, em estado grave, respirando com a ajuda de aparelhos, depois de passar por cirurgia.

O bombeiro estava de folga, sem farda, quando se envolveu no crime. De acordo com a Policia Militar, “testemunhas informaram que a motivação do crime seria devido a vítima ter importunado sexualmente a filha do autor”. A reportagem apurou que há a suspeita de que o militar teria atirado na vítima ao ficar enfurecido pelo fato de o rapaz ter divulgado nudes da filha do bombeiro, de 12 anos.

A Polícia Civil, no entanto, ainda não confirma a versão e investiga o motivo da tentativa de homicídio. Responsável pelo inquérito, o delegado Bruno Rezende, da Delegacia de Homicídios de Montes Claros, afirmou ao Estado de Minas, na noite de hoje, que o militar admitiu ter atirado contra o rapaz.

Durante o depoimento, o bombeiro relatou que houve uma discussão entre as partes e que, na sequência, ficou nervoso e fez os disparos contra o jovem, após a vítima esboçar uma tentativa de agressão.

O bombeiro apresentou a arma usada no crime, que foi apreendida. A mulher e os dois filhos dele também foram ouvidos na delegacia.

Bruno Rezende informou que o militar apresentou uma versão para o motivo da discussão que acabou gerando a tentativa de homicídio. Mas, por enquanto, a “suposta motivação” alegada pelo suspeito é mantida em sigilo pela Policia Civil.

“Não podemos antecipar a versão somente dele (do suspeito). Por enquanto, ouvimos somente um lado. Vamos ouvir todas as versões para identificar se o que foi colocado por ele (pelo bombeiro) corresponde à realidade”, destacou Rezende, anunciando que também pretende ouvir as testemunhas do lado da vítima, além do próprio jovem, aguardando a sua recuperação.

Questionado sobre à noticia da divulgação de nudes da adolescente de 12 anos, o delegado respondeu: “(isso) está sendo apurado. Nada a confirmar nesse momento”.

Como foi o crime

Imagens de um vídeo do sistema de segurança do bar ( veja acima ) mostram a dinâmica do crime que teve como vitima o rapaz de 21 anos, relatada em boletim de ocorrência da Polícia Militar. O vídeo circula nas redes sociais.

Conforme o registro de ocorrência da PM, o suspeito estava sentado em uma mesa com sua mulher e uma filha. Depois de pedir a conta ao garçom, ele puxou uma cadeira e sentou em outra mesa próxima, onde estava o rapaz, com o qual iniciou uma discussão.