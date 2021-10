Bombeiro Militar de folga salva criança afogada em caixa d’água

- Publicidade-

A criança de nome Gabriel, de apenas um ano e cinco meses, brincava com outras crianças no quintal de casa, localizada na Rua São Luís, no bairro Waldemar Maciel, região do Calafate, quando decidiram fazer de uma caixa d’água de 250 litros uma piscina.

Gabriel, sendo menor da turma se afogou e as outras crianças chamaram os adultos que estariam distante e não supervisionavam a brincadeira.

Ao encontrarem a criança desacordado dentro da caixa, pediram Socorro e por sorte um Bombeiro Militar que reside na mesma rua estava em casa de folga e imediatamente iniciou procedimentos de salvação no menor, enquanto a viatura 01 de suporte do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (SAMU) estava a caminho.

De acordo com a equipe médica, a ação rápida do Bombeiro com procedimento correto foi fundamental para salvar a vida do bebê.

A criança foi encaminhada ao Pronto Socorro, onde deu entrada em estado de saúde estável, sem risco de morte ou sequelas.