Bomba da 1ª Guerra Mundial explode na Ucrânia, mata dois e deixa noiva ferida

Segundo o The Sun, grupo estava em floresta usada como campo de batalha nas duas guerras mundiais

Uma bomba da Primeira Guerra Mundial explodiu durante um evento em uma floresta da Ucrânia e atingiu uma Liddia Makarchuk, de 31 anos, e seu irmão, Myroslav, de 29 anos, que não resistiu e foi a óbito. As informações são do The Sun.