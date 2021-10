Bolsonaro sanciona lei que prorroga flexibilização do ano letivo

- Publicidade-

O presidente Jair Bolsonaro sancionou uma lei que prorroga a flexibilização do ano letivo até o fim de 2021.

Uma lei aprovada no ano passado já havia alterado a carga horária da educação básica e superior, devido à pandemia da Covid. O novo texto apenas garante que as mudanças continuam valendo até o fim do ano.

A lei será publicada na quinta-feira (14) no Diário Oficial da União (DOU), de acordo com a Secretaria-Geral da Presidência.

Ainda segundo a pasta, o objetivo foi “afastar interpretações equivocadas” sobre a validade das alterações no calendário escolar. Isso porque inicialmente ela só valeriam durante o estado de calamidade pública, encerrado no fim de 2020.

O texto sancionado agora afirma que as novas regras “vigorarão até o encerramento do ano letivo de 2021”.