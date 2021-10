Bolsonaro manda indireta para Anitta e cantora não deixa barato

- Publicidade-

Durante uma entrevista concedida hoje (27) ao programa Pânico da Jovem Pan, o presidente Jair Bolsonaro (sem partido) encontrou tempo para mandar uma indireta à Anitta, que não deixou barato! “Tô em casa aqui fazendo um churrasco, porque os artistas… Atores e atrizes conhecidíssimas estão ‘olha, eu estou aqui aprendendo francês’“, disse Jair, fazendo referência ao fato da cantora estar aprendendo um novo idioma.

“O presidente sabendo mais da minha vida do que da crise ambiental/financeira/ etc etc do país que ele devia tá cuidando… bom eu tô aqui estudando tudo que posso aprimorar meu trabalho e me fazer crescer. E você? Tá fazendo o que além de caçar treta na internet”, respondeu Anitta no Twitter.

Essa não é a primeira vez que Anitta troca farpas com Bolsonaro. Há cerca de um mês, a cantora chamou o presidente de “mentiroso” através de um post no Instagram, no qual criticava seu discurso cheio de inverdades na ONU.

Enquanto o presidente continua ignorando os problemas do país, Anitta faz sucesso nos EUA com novo single

Focada em sua carreira internacional, Anitta tem mais uma música entre as mais tocadas das rádios Pop nos Estados Unidos. Estamos falando de “Faking Love”, parceria da carioca com Saweetie, que entrou no Top 50 das rádios Pop estadunidenses.

Segundo informa o site Hits Daily Double, “Faking Love”, que foi lançada oficialmente no dia 14 de outubro, já aparece no Top 50 das músicas mais tocadas nas rádios Pop dos EUA, mais precisamente na 47ª posição.

Fonte: Terra