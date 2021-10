Bocalom quer ônibus elétrico em Rio Branco e vai a Alemanha visitar fábrica da Mercedes-Benz

- Publicidade-

Tião Viana já prometeu Veículo Leve Sobre Trilho (VLT) para Rio Branco, Binho disse que o Acre seria o melhor lugar para viver da Amazônia ao final de 2010, agora eis que surge o prefeito de Rio Branco, Tião Bocalom, a nova versão do ufanismo local, prometendo ônibus elétricos para Rio Branco, proposta contida em um combo de projetos da cabeça do prefeito cujo objetivo final é transformar a capital do Acre na cidade mais bonita do Brasil.

Para conhecer melhor a tecnologia, o prefeito de Rio Branco visita nos próximos dias a fábrica da Mercedes-Benz, em Wörth, na Alemanha. Ele vai aproveitar a ida à cidade alemã antes da agenda internacional que deve cumprir, de 31 de outubro a 12 de novembro,

na Conferência das Nações Unidas Sobre Mudanças Climáticas, a COP26, em Glasgow, na Escócia.

“Vamos fazer uma visita na Mercedes, na Alemanha. É lá que nós temos a maior frota de ônibus elétricos do mundo. A saída futura é ônibus elétrico. O custo é mais baixo. Então a gente está começando a se movimentar para isso. Queremos fazer de Rio Branco uma cidade bonita”, disse o prefeito com enorme empolgação.