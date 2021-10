Bocalom comemora aprovação de PL que destina mais de R$ 2 milhões as empresas de ônibus

- Publicidade-

Nesta quinta-feira, 7, o prefeito de Rio Branco, Tião Bocalom (Progressista) comemorou nas redes sociais a aprovação pela Câmara de Vereadores de Rio Branco do Projeto de Lei que autoriza a prefeitura a subsidiar as gratuidades do sistema de transporte coletivo em troca de R$ 2,4 milhões.

Em outras palavras, Bocalom destaca que a redução da passagem de ônibus só seria possível com a aprovação do PL. “Há muito tempo eu já dizia que tinha uma caixa-preta para a gente abrir e que nós tínhamos que resolver o problema do transporte coletivo de Rio Branco. Hoje, para nossa felicidade, conseguimos aprovar na Câmara Municipal o primeiro projeto de lei onde a gente já vai conseguir reduzir o valor da passagem, dentro de poucos dias, de R$ 4,00. O preço da passagem de ônibus é muito caro, temos que baixar isso daí. E esse projeto de lei que a Câmara aprovou hoje já dá o primeiro pontapé para a gente começar a pensar na redução de passagem

Com a aprovação da Casa Legislativa e a aprovação do Conselho Municipal de Transportes, ocorrida no mês de setembro, a atual gestão municipal poderá reduzir, de R$ 4,00 para R$ 3,50, nos próximos dias, o valor da tarifa de ônibus na cidade, beneficiando o usuário do sistema.

Devido a está em agenda em Brasília,

Bocalom autorizou a prefeitura a repassar às empresas que operam o sistema, o montante de R$ 2,4 milhões, para que elas possam sanar débitos trabalhistas com seus funcionários.