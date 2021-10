Bloco de concreto atinge veículo na saída do Buraco do Tatu

- Publicidade-

Na manhã desta segunda-feira (11/10), um pedaço de concreto atingiu um veículo na saída do Buraco do Tatu, viaduto que fica embaixo da Rodoviária do Plano Piloto. O bloco atingiu o para-brisa e ficou fixado no vidro do veículo. O condutor não soube informar se jogaram o objeto ou se ele caiu do viaduto.

A Polícia Militar do Distrito Federal (PMDF) foi até o local e constatou que o objeto não teria caído da infraestrutura do túnel. Buscas foram realizadas para identificar o autor que poderia ter arremessado o objeto, mas ele não foi encontrado.

No veículo estavam o condutor e a passageira identificada como Senhora Hadassa, 29 anos, que ficou bastante abalada com o ocorrido e precisou ser atendida pela equipe de socorro do Corpo de Bombeiros Militar do Distrito Federal (CBMDF). O condutor e a passageira não se feriram.