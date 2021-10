Bicho-Preguiça é resgatado pelo Corpo de Bombeiros em telhado de Galpão no Polo Industrial de Cruzeiro do Sul

- Publicidade-

Uma guarnição do 4º Batalhão Especial de Proteção e Combate a Incêndio Florestal (4º BEPCIF) foi acionada, nesta última segunda-feira (18), via CIOSP, para realizar a captura de um animal (preguiça), que estava na cobertura de um galpão de aproximadamente 12m de altura, no Polo Industrial de Cruzeiro do Sul (Polo Moveleiro), situado na comunidade Nova Olinda, Bairro Boca da Alemanha.

Para a captura, foi utilizada uma escala de alumínio e uma corda, que foi amarrada ao animal para que evitasse uma possível queda do mesmo. Após a captura do bicho preguiça, o animal foi solto e devolvido ao seu habitat natural.