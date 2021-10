Bar dá cerveja como prêmio no desafio do biscoito de Round 6

- Publicidade-

O sucesso da série Round 6 tem sido tão grande que até mesmo um bar em Curitiba resolveu criar um jogo para seus clientes. O Beer Mad, localizado no bairro nobre do Batel, decidiu desafiar seus consumidores e como prêmio vão oferecer qualquer cerveja de sua carta.

Como na produção sul-coreana, o jogo consiste em destacar em cinco minutos uma forma impressa em um biscoito sem quebrar o resto do doce. Feito de açúcar e bicarbonato de sódio, o dalgona é um doce popular na Coreia do Sul desde a década de 1970.

No novo seriado da Netflix, as imagens impressas nos dalgonas são círculos, triângulos, estrelas e guarda-chuvas. Ao contrário do protagonista, os clientes do Beer Mad não vão poder lamber a guloseima para facilitar seu trabalho. Outra regra do desafio é que cada pessoa só terá direito a um biscoito. A ação vai acontecer no bar até o próximo doming (10), das 15 horas até as 23 horas.

O êxito de Round 6 tem sido tão estrondoso que até as vendas do dalgona têm disparado . Considerado um doce retrô, a cena com o desafio no seriado resgatou o interesse pelo doce.