Bandidos roubam Bs150mil da prefeitura de El Porvenir, em Pando

Dois bandidos armados que ainda não foram identificados assaltaram a Prefeitura de Porvenir, cidade localizada a 35km da capital Cobija, no interior do estado vizinho de Pando (lado boliviano). Estima-se que roubaram cerca de B$ 150.000 bolivianos.

“O assalto ocorreu às 12h20 em nosso município, na cidade de El Porvenir. Vimos dois rapazes nos agredindo, não houve feridos graves, foi uma coisa do momento, que ninguém esperava (…). (Eles levaram) um valor aproximado de Bs 150.000 ”, informou uma das testemunhas do evento à rede Unitel.

Acrescentou que os vídeos das câmaras de segurança já estão nas mãos da Polícia, para que as autoridades possam saber o paradeiro dos autores do roubo.

A prefeita Gresly Justiniano expressou sua preocupação com o fato e disse que as autoridades policiais foram acionadas para iniciar as investigações.

“Para nós, a insegurança é preocupante e acima de tudo estamos com muito medo. A Polícia está checando e estamos preocupados com o pessoal, damos graças a Deus por ele não ter danos maiores ”, disse Justiniano logo após o fato.