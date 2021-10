Bandidos invadem consulado de Portugal no Rio e família é feita refém

- Publicidade-

A Polícia Civil do Rio de Janeiro investiga um roubo na casa do cônsul de Portugal no Brasil, na madrugada deste sábado (30). Segundo informações do O Globo, uma vizinha prestou depoimento na 10ª DP (Botafogo) informou que seis criminosos entraram com pistolas e facas por volta das 2h pela mata na Rua São Clemente, na Zona Sul do Rio, e invadiram o terreno do casarão, onde também é a sede no Consulado de Portugal no Rio.

Eles fizeram funcionários de reféns e seguiram em direção a casa onde mora o cônsul com sua família. Não houve feridos.

Ainda segundo o depoimento prestado, todos os reféns, alguns amarrados, foram mantidos em um dos cômodos sob a vigilância de dois dos bandidos por cerca de 50 minutos. Ainda não há informações sobre o que foi levado pelo grupo.