Bandido com faca e a pé ataca funcionários em posto de gasolina em Epitaciolândia

O fato ocorreu na noite de domingo, dia 10, mas as imagens foram divulgadas em grupos de internet a partir desta segunda-feira (11) e se espalharam. O vídeo mostra a agonia de frentistas ao serem atacados por um indivíduo encapuzado a pé e armado com uma faca.

O posto de gasolina é localizado próximo à ponte metálica José Augusto, que liga os municípios de Epitaciolândia e Brasiléia, foi atacado próximo a meia-noite. O primeiro funcionário a perceber a aproximação do bandido, correu para o box e alertou o companheiro que ficou apavorado.

Este ainda tentou evitar que o bandido entrasse no box e se defendeu com uma cadeira. Após o bandido dar a volta, ele também saiu em disparada para chamar a polícia e o bandido fugiu tomando rumo ignorado.

Em conversa com o proprietário, disse que o caso já foi registrado na Delegacia do Município e que está sendo analisado na tentativa de identificar o suspeito, mas não foi relatado se foi concretizado o assalto e os funcionários saíram ilesos do caso.

Toda a ação do bandido foi registrada pelo sistema de monitoramento do posto, que também está a disposição das autoridades policiais.