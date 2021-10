Avião da GOL sobrevoa Rio Branco por cerca de 1h e para não ficar sem combustível retorna para CZS

- Publicidade-

Os passageiros do voo G3 2046 da Gol Linhas Aéreas passaram por momentos de pânico na tarde deste sábado, 16. A aeronave decolou normalmente de Cruzeiro do Sul às 12:55 com destino a Rio Branco, cujo a duração de voo é de quase uma hora, mas com a forte chuva que assolou o Acre hoje, o piloto foi obrigado a sobrevoar a capital por cerca de 50 minutos na tentativa de que o tempo melhorasse para realizar o pouso no Aeroporto Internacional Plácido de Castro, o que não ocorreu.

Durante o sobrevoo à capital, os passageiros e a tripulação enfrentaram uma série de turbulências que gerou pânico. Passageiros relataram ao ac24horas que nunca passaram por isso e temeram por suas vidas., principalmente após o comandante do voo informar que retornaria para Cruzeiro do Sul temendo ficar sem combustível, uma considerada comum por aviadores visando a segurança de todos.

Por volta das 16h, o avião conseguiu pousar em Cruzeiro do Sul sem maiores dificuldades. Cerca de 30 minutos depois, o avião seguiu novamente para Rio Branco. A previsão é que ele pouse na capital por volta das 17:15.

A Gol Linhas Aéreas ainda não se manifestou sobre o caso. O espaço segue aberto caso a empresa queira se pronunciar.