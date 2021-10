Avião com pedido de casamento cai e passageiro morre no Canadá

Um passageiro morreu e o piloto ficou ferido

- Publicidade-

Um pedido de casamento acabou em tragédia, no Canadá, depois de um avião com a mensagem “Quer casar comigo comigo?” ter caído, matando um passageiro e ferindo o piloto.

O aparelho, um Cessna 172 1974, caiu no Parc Dieppe, na cidade de Montreal, por volta das 18h do último sábado, não muito longe de onde estava acontecendo um festival de música. Várias imagens compartilhadas nas redes sociais, mostram que o avião acabou pegando fogo.

Sabe-se agora, de acordo com a CTV News, que as autoridades canadenses receberam um alerta do avião informando que estava com problemas no motor.

O que ainda não se sabe é se a vítima mortal era o noivo, visto que, o passageiro não foi ainda identificado, pelo menos, publicamente.

Já o piloto foi identificado como Gian Piero Ciambella, dono da empresa que detinha o avião. Gian ficou famoso, em 2016, depois de ter feito um pouso de emergência em frente ao Parque Jeanne-Mance, após o motor da aeronave ter dado problemas.

Na ocasião, o incidente não provocou feridos e o pouso foi descrito, pelo CBC News, como “um feito extraordinário de pilotagem”.

As autoridades investigam agora as causas do acidente do avião com o pedido de casamento.