Auxílio Emergencial pode ser prorrogado até 2022

O auxílio emergencial que deve terminar no final deste mês, está pagando a 7ª parcela, quando o valor é depositado em conta poupança social digital, já o saque em dinheiro será liberado no mês de novembro.

Embora a 7ª parcela do auxílio esteja cotada para a ser a última, existem especulações que dão conta que o auxílio emergencial pode ser estendido até o ano que vem, principalmente pela dificuldade que o governo está encontrando para lançar no mês que o auxílio Brasil.

Caso seja confirmada uma prorrogação, não se sabe o valor que será liberado ou se continuará sendo pago os valores atuais que variam entre R$ 150 e R$ 375.

Muitos parlamentares já começaram a pressionar o governo a prorrogar o benefício por mais tempo.

Ainda não existe nada confirmado que garanta a prorrogação do auxílio emergencial até 2022.

Pagamento da 7ª parcela

Os beneficiários do Bolsa Família começam a receber a 7ª parcela do auxílio emergencial a partir do dia 18 de outubro. Veja o calendário:

Bolsa Família – 7ª e última parcela do auxílio emergencial

Dígito final do NIS Data de pagamento 1 18 de outubro 2 19 de outubro 3 20 de outubro 4 21 de outubro 5 22 de outubro 6 25 de outubro 7 26 de outubro 8 27 de outubro 9 28 de outubro 0 29 de outubro

O público geral começa a receber a 7ª parcela do auxílio emergencial a partir do dia 20 de outubro. Veja o calendário:

O auxílio emergencial está sendo pago conforme a composição familiar:

Quem mora sozinho – receberá R$ 150

Famílias com duas ou mais pessoas – receberão R$ 250

Mães solteiras e sem companheiro, com filho menor – receberão R$ 375.

Calendário 7ª parcela – Auxílio Emergencial 2021 (público geral) Mês de nascimento Data do crédito em conta Data para saque em dinheiro Janeiro 20 de outubro 01 de novembro Fevereiro 21 de outubro 03 de novembro Março 22 de outubro 04 de novembro Abril 23 de outubro 05 de novembro Maio 23 de outubro 09 de novembro Junho 26 de outubro 10 de novembro Julho 27 de outubro 11 de novembro Agosto 28 de outubro 12 de novembro Setembro 29 de outubro 16 de novembro Outubro 30 de outubro 17 de novembro Novembro 30 de outubro 18 de novembro Dezembro 31 de outubro 19 de novembro