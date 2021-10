Auxílio Brasil de R$ 400 será pago a partir de novembro, anuncia João Roma

- Publicidade-

O ministro da Cidadania, João Roma (Republicanos), confirmou, nesta quarta-feira (20), que o Auxílio Brasil (substituto do Bolsa Família e Auxílio Emergencial) será oferecido a famílias em situação de vulnerabilidade no valor de R$ 400 mensais. De acordo com ele, o benefício será pago a partir de novembro.

“O presidente determinou que nenhuma das famílias beneficiárias receba menos de 400. Estamos tratando da área social e econômica para que essa necessidade do povo ocorra também seguindo a responsabilidade fiscal”, disse Roma.

A decisão do governo Bolsonaro seria divulgada na terça-feira (19), mas foi adiada após a repercussão negativa do novo valor entre a equipe econômica da gestão.