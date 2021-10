Audiência pública discute abertura de estrada que liga o Acre ao Peru pelo Parque Nacional da Serra do Divisor

O encontro que foi proposto pelo deputado estadual Roberto Duarte (MDB) e contou com a participação de deputados federais, estaduais, representante do Ministério Público Estadual (MP-AC), líderes ambientais, indígenas, professores, vereadores e comerciantes da região.

Em novembro de 2019, foi dado início ao trabalho com a abertura de uma trilha de cerca de 90 quilômetros até o município peruano de Puccalpa. Na época, segundo informou a Secretaria de Infraestrutura e do Desenvolvimento Urbano (Seinfra), a ação era de abertura da trilha e levantamento topográfico no trecho que vai desde o final do Ramal do Feijão Insosso, em Mâncio Lima, até o Rio Azul.

Com as discussões em andamento, o presidente da Associação Comercial de Cruzeiro do Sul, Luiz Cunha, defendeu a abertura da estrada.

“A Associação Comercial está na linha de frente da defesa da execução desse projeto para que saia do papel. É um sonho antigo aqui da região do Vale do Juruá que a BR-364 não finalize aqui, que possamos estender essa via para nos conectarmos com o mundo. É uma ligação Atlântico/Pacífico tornando Cruzeiro do Sul uma região polo, importante para a logística de exportação e importação”, disse à Rede Amazônica.

Para Cunha, a abertura da estrada tem um impacto econômico não apenas para Cruzeiro do Sul, mas para todo o estado. “Então, vai ser um impacto muito grande só na questão econômica. O outro aspecto é o comércio maior, aí é Brasil e Peru, os dois países com uma ligação mais rápida, mais econômica.”

Embaixador diz que não há tratativas

Mesmo com a audiência pública, em visita ao Acre no mês de setembro, o embaixador do Peru no Brasil, Javier Yépez, falou sobre a abertura da estrada e disse que não há condições de iniciar tratativas.

“No momento, as autoridades do Peru não estão em condições de iniciar tratativas, porque há imposições de nossas autoridades de Meio Ambiente, Ministério de Cultura, que tem responsabilidade nesse segmento dos temas indígenas e do Ministério da Economia que ainda não conseguiram neste momento definir”, disse Yépez.