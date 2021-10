Ator Jorge Cerruti morre aos 77 anos

- Publicidade-

Jorge Cerruti morreu nesta sexta-feira (1/10), aos 77 anos. A informação foi confirmada por sua sobrinha, em publicação nas redes sociais. O ator, diretor e dublador será velado já nesta sexta-feira em São Paulo.

A confirmação de sua morte se deu por sua sobrinha que, além de confirmar o horário do velório, homenageou o tio. “Venho informar que o velório do meu tio será hoje das 16h às 19h no Cerimonial do Pacaembu, na Av. Pacaembu, 1.254, São Paulo”, esclareceu.

“Vai deixar saudades, tio. Descanse em paz, amamos você”, escreveu a sobrinha. Cerruti iniciou sua carreira como pianista em peças de teatro e logo depois passou para atuação, estreando na televisão na década de 70 na TV Cultura.

Jorge Cerruti em ação no teatro (foto: Divulgação)

Ele ainda trabalhou em filmes como O Cheiro do Ralo e A Casa de Alic e. Seu trabalho mais recente se deu na série As Five , cuja nova temporada vai chegar ao Globoplay .