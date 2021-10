Atleta de hipismo morre depois de ser atingida por coice de cavalo

- Publicidade-

Aamazona Elena Legarra, de 43 anos, e natural de Navarra, na Espanha morreu após ter sido atingida com um coice acidental de um dos seus cavalos, de acordo com a Real Federação Equestre Espanhola (RFEH)

O incidente, que está sendo investigado pela polícia, aconteceu no último domingo no centro equestre Robledales, em Zenotz, no Vale de Ultzama, no norte de Navarra.

Legarra estava tentando tirar um dos seus cavalos do caminhão em que os animais são transportados, quando o animal se virou e a atingiu no tórax.

Profunda tristeza por el fatal accidente de la amazona Elena Legarra. Poco después de haber competido en la Liga Norte en Jaizubía ha perdido la vida debido a una coz en el tórax de uno de sus caballos al querer descargarlo. Nuestro más sentido pésame. Descansa en paz.