Assista o Vídeo: Pastor briga com uma mulher dentro da igreja durante culto e quebra tudo.

Por ser um culto onde um pastor está pregando e no meio da festa uma grande confusão acaba acontecendo, uma mulher aparece e começa a quebrar a vara com o servo de Deus que está ali ministrando a palavra de Deus.

Para muitos isso foi um verdadeiro absurdo, pois além de agir dessa forma, ela própria registrava a confusão e postava nas redes sociais. Além de viralizar o momento, tornou-se eterno e temos visto circular pela web até hoje, se você não teve a oportunidade de ver o vídeo, assista abaixo e veja o que realmente aconteceu neste culto a Deus.

Muitas pessoas através das redes sociais demonstraram toda sua indignação com o ocorrido, o caso compartilhou opiniões entre as religiosas que não aceitaram a atitude das mulheres e encontraram desrespeito a Deus.

Mas aqueles que não acreditaram muito nada viram e acreditaram que a ação da mulher estava inteiramente certa, por isso a grande disputa e discussão se perpetuou até hoje, o caso deu muito o que falar entre a população.

Infelizmente, temos visto muitos líderes religiosos fazerem coisas absurdas que muitos consideram uma verdadeira vergonha, e aqueles que são sérios e tentam fazer as coisas com dignidade perderam o respeito e a confiança de muitas pessoas. Muitos crentes ao redor do mundo até abandonam sua fé por causa das atitudes desses chamados líderes religiosos que estão apenas interessados ​​em acumular ainda mais riquezas aqui na terra.

Compartilhe o vídeo com todos os seus amigos e familiares e converse com eles para descobrir qual é a opinião deles. Eles concordam com a atitude desta mulher. Esse caso deu muito o que falar nas redes sociais por conta de ser um caso bastante inusitado, se tornando viral.