Assaltos com reféns causam terror a moradores do Bujari

Delegado do município acredita que há uma quadrilha por trás dos roubos.

O medo está nas ruas do município de Bujari, em uma semana, duas casas foram invadidas no período da noite, as famílias foram feitas de reféns, os veículos levados, coincidência ou não os carros roubados eram da mesma marca, Chevrolet Onix.

Sem querer ser identificada uma das vítimas contou os momentos de medo que passou com uma arma apontada para o rosto. A casa foi invadida por dois homens na noite desta quinta-feira (30), além do carro da família, levaram televisores e celulares.

“Eu estava sentada no sofá da sala a noite, como temos uma distribuidora, duas pessoas chegaram e bateram na grade, eu fui atender pensando que era clientes, quando vi eles apontaram o revolver para mim, eu pensei em recuar, voltar, fechar a porta, mas eles falaram ‘não volta, abre senão eu dou um tiro na sua cara’. Eu abri o portão e eles colocaram o revolver no meu rosto, ele estava muito nervoso, pedi para se acalmar, falei que tinha uma criança em casa, e ele disse ‘a gente vai ficar calmo, é só vocês fazerem tudo o que a gente quer, eu também tenho filho’”, contou a vítima.

A vítima disse que não está preocupada com a perda material, mas tem medo de não se recuperar do trauma, ela chora quando lembra os minutos onde a vida esteve na mão dos invasores.

“Eu só conseguia pensar no meu filho, pedia várias vezes para não fazerem nada com a gente”, relatou.

O primeiro roubo aconteceu na última segunda-feira (27), quatro homens entraram na casa da vítima por volta das 10 horas da noite, renderam as pessoas que estavam na casa e trancaram todas no banheiro, meia hora depois liberaram as vítimas.

O delegado do município acredita que é a mesma quadrilha que atuou nos dois roubos, e procura imagens de câmeras de segurança para tentar identificar os suspeitos.