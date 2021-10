Assaltante e estuprador foragido do Presídio do Quinari foi preso pelo Recap da Polícia Penal na noite desta segunda-feira,18

- Publicidade-

O Grupo de Capturas Recap, da Polícia Penal, junto com os Policiais da Unidade Prisional do Quinari, após receber uma denuncia anônima , foram até o bairro Montanhês em Rio Branco, onde o foragido da justiça e também com novo mandado de prisão em aberto, de iniciais J. F, teria sido visto andando em uma motocicleta.

Já no local, o Grupo Recap e os policiais da UPQ durante a ronda avistaram um grupo de pessoas próximo a uma distribuidora da Rua da paz no bairro montanhês , observaram um indivíduo com as características do foragido.

Verificada e confirmada a identidade , J. F. recebeu voz de prisão e foi com duzido para a Delegacia de Flagrantes.

Ele responde pelos artigos 157 – assalto e também 213 – estupro, além de um um novo mandado de prisão que estava em aberto e foi cumprido na noite desta segunda-feira, 18.

Com informações chumbo grosso

