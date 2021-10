- Publicidade-

As aulas presenciais retornaram nessa segunda-feira, 4 de outubro. Segundo o Núcleo de Educação de Cruzeiro do Sul, cerca de 50 % retornaram às suas atividades.

A diretora da escola são José, Rosa Mônica, vê o retorno como um desafio, pois agora os alunos estão na escola. “Nós estávamos ansiosos esperando os nossos alunos. Não é fácil mesmo a escola estando preparada, monitorando os alunos com os nossos equipamentos. Estamos com 50% da capacidade diária. Os alunos estão afastados com a distância de um metro, não existe recreio e a merenda é na sala de aula. Hoje Graças a Deus deu tudo certo”,