Argentina aprova vacinação contra Covid-19 para crianças de 3 a 11 anos

O governo da Argentina aprovou o uso da vacina da Sinopharm, de origem chinesa, para imunizar crianças de 3 a 11 anos contra a Covid-19. Esta é a única faixa etária que ainda não iniciou o processo de imunização no país sul-americano.

Um total de 6 milhões de crianças entre 3 e 11 anos estão em condições de serem vacinadas. A Argentina já possui um estoque de quase 10 milhões de doses da Sinopharm e prevê a chegada de 2,75 milhões para a próxima semana. O imunizante da Sinopharm é administrado em duas doses, com 28 dias de intervalo.

A Argentina começou recentemente a imunizar cinco milhões de adolescentes entre 12 e 17 anos com as vacinas da Moderna e da Pfizer. No total, até esta sexta-feira, cerca de 22,4 milhões de pessoas completaram o esquema de vacinação (49,7% da população total), e outras 7,4 milhões receberam a primeira dose.