Ar-condicionado pega fogo em sala de repouso de UPA e assusta funcionários em Rio Branco

Aparelho ficava na sala de repouso dos técnicos da UPA do 2º Distrito de Rio Branco. Princípio de incêndio ocorreu no final da tarde desse domingo (10); ninguém ficou ferido.

Um ar-condicionado da Unidade de Pronto Atendimento (UPA) do 2º Distrito de Rio Branco pegou fogo no final da tarde desse domingo (10). Segundo a direção da unidade, o equipamento fica na sala de repouso dos técnicos.

O fogo foi rapidamente controlado pelos próprios servidores. Três técnicos estavam no local de repouso no momento em que o aparelho começou a incendiar e, com extintores, conseguiram apagar as chamas.

Muita fumaça se espalhou pelo local e assustou funcionários. Segundo a diretora da UPA, Dora Vitorino, ninguém ficou ferido e não houve necessidade de acionar o Corpo de Bombeiros.

“Só pegou fogo no ar-condicionado mesmo. Tinham três funcionários lá deitados e eles mesmos que apagaram as chamas. Já conseguimos organizar tudo e nesta segunda-feira [11] trocamos o aparelho. Não causou dano algum além do ar-condicionado”, disse Dora.